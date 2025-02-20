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16:13, 20 февраля 2025Спорт

Поцеловавший футболистку экс-глава федерации футбола Испании избежал тюремного срока

Поцеловавший Эрмосо экс-глава федерации футбола Испании Рубиалес избежал тюрьмы
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)
Луис Рубиалес

Луис Рубиалес. Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Экс-глава Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес избежал тюремного срока за поцелуй футболистки Дженнифер Эрмосо. Об этом сообщает Bloomberg.

Суд приговорил Рубиалеса к 18 месяцам штрафа с ежедневной оплатой в размере 20 евро (около 10,8 тысяч евро за весь срок). Также ему запретили в течение одного года приближаться к Эрмосо ближе, чем на 200 метров. Ранее прокуратура требовала для него 2,5 года лишения свободы.

На церемонии награждения чемпионата мира 2023 года Рубиалес надел на Эрмосо медаль и поцеловал футболистку в губы. Это вызвало критику со стороны СМИ и испанских политиков. Функционер извинился и заявил, что сделал это без злого умысла.

После этого прокуратура Испании подала иск в суд на Рубиалеса. Экс-главе RFEF предъявили обвинение в сексуальном насилии и принуждении. Кроме того, дисциплинарный комитет Международной федерации футбола отстранил Рубиалеса от футбольной деятельности на три года.

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