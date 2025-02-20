Президент российского футбольного клуба удивился ценам на пиво

Президент медиаклуба «БроукБойз» Егоров удивился ценам на российское пиво

Президент футбольного медиаклуба «БроукБойз» Дмитрий Егоров в своем Telegram-канале удивился ценам на пиво.

«С каких пор российское бутылочное пиво стоит 140 рублей по цене немецкого, знает ли кто-то?» — задался вопросом Егоров.

До этого еще один президент «БроукБойз» Артем Кузьмин (Райзен) запретил команде отмечать праздники с алкоголем. «Алкоголь — главная проблема России», — заключил он.

Ранее вратарь московского «Динамо» Игорь Лещук рассказал, что может за год проесть миллион, если будет ходить по ресторанам. Он добавил, что обычно закупается в «Азбуке вкуса», но из-за высоких цен думает перейти в магазин попроще.