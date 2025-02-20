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17:24, 20 февраля 2025Забота о себе

Россиян призвали отказаться от жарки на одном виде масла

Нутрициолог Титовченко призвала не использовать для жарки рафинированное масло
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Нутрициолог Наталия Титовченко призвала россиян отказаться от жарки на рафинированном масле. О том, почему это следует сделать и какими полезными альтернативами его можно заменить, специалистка рассказала в разговоре с радио Sputnik.

По словам Титовченко, рафинированное масло практически не содержит полезных веществ, при этом оно богато вредными трансжирами. «Рафинированное масло лучше при жарке не использовать», — порекомендовала нутрициолог.

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При этом топленое сливочное масло, масло гхи, смалец, кокосовое масло и масло авокадо специалистка назвала безопасными для жарки. Она объяснила, что у большинства из них крайне высокая точка дымления: эти масла начинают гореть и выделять вредные вещества только при температуре выше 200℃.

Ранее врач-нутрициолог Наталья Фарисеева рассказала о пользе топленого масла гхи. По ее словам, этот продукт содержит омега-3 жирные кислоты, витамины А и Е, а также обладает противовоспалительным эффектом и помогает в похудении.

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