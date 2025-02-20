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14:27, 20 февраля 2025Забота о себе

Россиянам подсказали способы самостоятельно облегчить зубную боль до визита к врачу

Стоматолог Волкова: Зубную боль до визита к врачу облегчит холодный компресс
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Pxhere

Существует несколько способов самостоятельно облегчить зубную боль, если нет возможности сразу попасть к врачу. Их стоматолог-хирург и имплантолог Мария Волкова подсказала россиянам в разговоре с «Известиями».

По словам Волковой, временно облегчит зубную боль до визита к специалисту холодный компресс, который позволит притупить болевые ощущения и сдержит нарастание отека. При этом лед следует обернуть в бумажное полотенце или в ткань, чтобы избежать прямого воздействия холода на кожу. Держать такой компресс можно не больше 20 минут, добавила стоматолог.

Вторая рекомендация Волковой — исключить тепловое воздействие на воспаленный участок. Прогревание больного зуба только усилит боль и ускорит развитие воспалительного процесса, предупредила она.

Также, как отметила врач, на время облегчить боль помогут стоматологические гели с анестетиками или полоскание раствором хлоргексидина с концентрацией 0,12, 0,15 или 0,2 процента, которое позволит уменьшить количество патогенных организмов в полости рта.

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Наконец, по словам Волковой, значительный эффект могут оказать нестероидные противовоспалительные средства. «К данной группе относятся препараты на основе ибупрофена, нимесулида, коксибов и сочетания и ибупрофена с парацетамолом», — уточнила стоматолог.

Ранее кандидат медицинских наук, хирург-имплантолог, ортопед, пародонтолог Магомед Дахкильгов назвал неочевидную причину повышенной чувствительности зубов. По его словам, это состояние появляется после повреждений, образования микротрещин или из-за кариеса.

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