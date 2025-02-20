Россиянам подсказали способы самостоятельно облегчить зубную боль до визита к врачу

Существует несколько способов самостоятельно облегчить зубную боль, если нет возможности сразу попасть к врачу. Их стоматолог-хирург и имплантолог Мария Волкова подсказала россиянам в разговоре с «Известиями».
По словам Волковой, временно облегчит зубную боль до визита к специалисту холодный компресс, который позволит притупить болевые ощущения и сдержит нарастание отека. При этом лед следует обернуть в бумажное полотенце или в ткань, чтобы избежать прямого воздействия холода на кожу. Держать такой компресс можно не больше 20 минут, добавила стоматолог.
Вторая рекомендация Волковой — исключить тепловое воздействие на воспаленный участок. Прогревание больного зуба только усилит боль и ускорит развитие воспалительного процесса, предупредила она.
Также, как отметила врач, на время облегчить боль помогут стоматологические гели с анестетиками или полоскание раствором хлоргексидина с концентрацией 0,12, 0,15 или 0,2 процента, которое позволит уменьшить количество патогенных организмов в полости рта.
Наконец, по словам Волковой, значительный эффект могут оказать нестероидные противовоспалительные средства. «К данной группе относятся препараты на основе ибупрофена, нимесулида, коксибов и сочетания и ибупрофена с парацетамолом», — уточнила стоматолог.
Ранее кандидат медицинских наук, хирург-имплантолог, ортопед, пародонтолог Магомед Дахкильгов назвал неочевидную причину повышенной чувствительности зубов. По его словам, это состояние появляется после повреждений, образования микротрещин или из-за кариеса.