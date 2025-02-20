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16:22, 20 февраля 2025Ценности

Россиянкам назвали самые модные окрашивания волос на весну и лето

Стилист Яна Кондратьева назвала вишневый цвет волос самым модным в 2025 году
Екатерина Ештокина

Фото: Taras Grebinets / Shutterstock / Fotodom

Стилист и бренд-технолог Яна Кондратьева назвала россиянкам самые модные окрашивания волос на весну и лето 2025 года. Соответствующий материал публикует «Газета.ru».

По словам специалиста, в предстоящих сезонах актуальным станет вишневый цвет волос. «Окрашивание "вишневая кола" (Cherry Cola) сочетает в себе красные и коричневые оттенки, создавая насыщенный и глубокий цвет. Оно подходит тем, кто хочет добавить драматичности и насыщенности в свой образ», — пояснила Кондратьева.

Помимо этого, эксперт внесла в список окрашивание в стиле «имбирного пряника». При этом собеседница издания уточнила, что такой медно-рыжий оттенок особенно подойдет обладательницам теплого тона кожи.

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Среди прочего, стилист призвала присмотреться к технике балаяж с добавлением теплых карамельных оттенков. В то же время женщинам со смуглой или персикового тона кожей она посоветовала сделать окрашивание в технике «мокко мусс».

В заключение Кондратьева подчеркнула, что в 2025 году по-прежнему популярны оттенки блонда и русый цвет.

Ранее россиянкам перечислили самые опасные для волос прически. Начесы, благодаря которым волосы выглядят пышнее, ломают пряди из-за механического воздействия.

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