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20:27, 20 февраля 2025Забота о себе

Россиянкам посоветовали не спать с мужьями под одним одеялом

Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Gorodenkoff / Shutterstock / Fotodom

Гинеколог Екатерина Волкова рассказала россиянкам, почему им не стоит спать с мужьями под одним одеялом. Причину не делать этого она раскрыла в своем Telegram-канале.

«Есть мнение о том, что пары, которые давно живут вместе, меньше реагируют "страстью" на запахи тела. Поэтому сексологи советуют спать под разными одеялами и мыться с меньшим пристрастием», — написала врач.

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В то же время доктор подчеркнула, что в некоторых случаях появление специфического запаха тела должно стать поводом обратиться к врачу. По ее словам, это необходимо сделать, если у тела появился запах ацетона, чеснока, мочи, сладости или аммиака. Кроме того, гинеколог порекомендовала обратиться к специалисту, если изменился запах влагалищных выделений: специфический рыбный запах может говорить о бактериальном вагинозе, тухлый — о половых инфекциях, а кислый — о грибке.

Ранее Волкова рассказала о причинах появления болей внизу живота. По ее словам, тянущая боль может появляться при варикозе в малом тазу или из-за гинекологических заболеваний.

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