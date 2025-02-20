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15:50, 20 февраля 2025Ценности

Стилист Лисовец обратился к поклонникам в связи с новостью о раке

Стилист Лисовец поблагодарил фанатов за поддержку в борьбе с раком
Екатерина Ештокина

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Российский стилист Владислав Лисовец вновь обратился к фанатам на фоне новости о раке на поздней стадии. Соответствующее видео появилось в его в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

52-летний эксперт моды поблагодарил поклонников за поддержку в борьбе с онкологическим заболеванием. «Друзья, огромное вам спасибо за слова поддержки, я вообще не ожидал, и мне очень приятно, что вы так тонко, так грамотно пишете и стучитесь до самого сердца. Я считаю, что те 30 лет, которые я стучался до ваших сердец, сейчас возвращаются мне обратно», — заявил он.

Помимо этого, специалист продемонстрировал свой образ, который состоял из темных блестящих брюк, светло-коричневого пиджака, рубашки и галстука. Вдобавок Лисовец надел лаковые туфли, дополнив образ сумкой на длинном ремешке. «Все, пошел!» — заключил эксперт, направляясь к сцене читать лекцию.

Ранее в феврале появились новости о том, что Владислав Лисовец может быть признан неизлечимо больным из-за онкологического заболевания.

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