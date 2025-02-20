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14:25, 20 февраля 2025Ценности

Стилист Лисовец призвал россиян отказаться от одного популярного вида одежды

Стилист Владислав Лисовец призвал россиян отказаться от не модных оверсайз-вещей
Екатерина Ештокина

Фото: Gerald Matzka / Globallookpress.com

Стилист Владислав Лисовец призвал россиян отказаться от одного популярного вида одежды. Соответствующий комментарий публикует «Москва 24».

По словам специалиста, вещи в стиле оверсайз вышли из моды. «Не модно оверсайз. Нормкор мы оставляем. Вот такой большой, вот громоздкий оверсайз, который мы носили, вот он точно, он уходит в прошлое, уже можно успокоиться», — заявил он.

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При этом модный эксперт подчеркнул, что как только люди, не разбирающиеся в моде, массово начинают носить одни и те же вещи, такие изделия стоит перестать носить. «К сожалению, иногда мода делает нас всех похожими и одинаковыми. И иногда нужно что-то свое, чтобы ну как-то выделяться, потому что красивых людей много», — уточнил Лисовец.

В то же время стилист рассказал, что в наступившем году можно выбирать мини, брюки-клеш, скинни, которые будут удачно сочетаться с грубыми ботинками или с казаками.

В январе стилист Лисовец предостерег россиянок от шуб из натурального меха. По словам модного эксперта, упомянутый предмет гардероба давно вышел из мировых трендов, однако в России многие по-прежнему его носят, чтобы демонстрировать достаток.

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