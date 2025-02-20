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03:31, 20 февраля 2025Из жизни

Студент от стыда поджег надувную женщину и устроил пожар в общежитии

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Moha El-Jaw / Shutterstock / Fotodom  

В Китае студент поджег надувную секс-куклу, чтобы скрыть ее от соседа. Об этом пишет South China Morning Post.

10 февраля студент Технологического университета Хэфэй в провинции Аньхой сообщил о пожаре в общежитии. По его словам, он застал соседа с надувной женщиной в их комнате. Тот запаниковал, выбежал в коридор и поджег куклу. Однако огонь быстро перекинулся на пол и стены, и в здании сработала пожарная сигнализация.

Пожар вовремя потушили, сообщений о пострадавших не поступало. Студенту был объявлен выговор.
После инцидента в студенческом общежитии было опубликовано объявление, в котором администрация университета потребовала у студентов не использовать открытый огонь рядом с силиконовыми изделиями.

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