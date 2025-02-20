В Кремле анонсировали международный телефонный разговор Путина

Песков: Путин проведет международный телефонный разговор 20 февраля

Президент России Владимир Путин проведет международный телефонный разговор 20 февраля. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Сегодня в рабочей программе президента есть международный телефонный разговор», — заявил пресс-секретарь российского лидера.

Песков уточнил, что переговоры состоятся во второй половине дня.

Ранее Путин обсудил с Советом безопасности итоги проведенного 12 февраля телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.

19 февраля российский лидер заявил, что с удовольствием встретится с американским коллегой.