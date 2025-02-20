В Кремле высказались об урегулировании конфликта на Украине

Песков: Конкретики в вопросах урегулирования конфликта на Украине пока мало

В вопросах урегулирования конфликта на Украине пока мало конкретики. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Все цели должны достигаться предпочтительно мирными средствами, посредством переговоров. Для этого предпринимаются определенные меры, но в плане самого урегулирования пока еще конкретики мало», — рассказал он.

Во вторник, 18 февраля, в Саудовской Аравии прошли переговоры между Москвой и Вашингтоном. По словам главы МИД России Сергея Лаврова, диалог оказался очень полезным. Он подчеркнул, что есть все основания полагать, что в ходе переговоров американская сторона стала лучше понимать позицию России.

Ране президент США Дональд Трамп заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский является диктатором, который не желает проводить выборы в собственной стране. По его словам, лидер Украины разрушил страну в результате своей собственной политики и позиции по вооруженному конфликту.