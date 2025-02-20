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14:05, 20 февраля 2025Наука и техника

В «Ростехе» рассказали о совместимости пульта управления «Корнета»

Пульт ДУ для противотанковых «Корнетов» совместим с существующими образцами
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Пульт дистанционного управления (ДУ) для противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Корнет» — это отдельное изделие, которое совместимо с существующими образцами ПТРК. Об этом представитель холдинга «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех» сообщил РИА Новости.

«Сам ПТРК остается без изменений. То есть пульт — это отдельное изделие, комплекс для модернизации и улучшения тех пусковых установок, которые уже находятся у заказчиков», — сказал он на полях международной выставки IDEX-2025.

Собеседник агентства добавил, что все элементы, включая приводы механизмов наведения ПТРК, быстросъемные за счет использования эксцентриковых соединений.

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Ранее в феврале в холдинге «Высокоточные комплексы» сообщили, что пульт дистанционного управления «Корнета» позволяет управлять сразу тремя пусковыми установками. Изделие дает возможность оператору вести огонь, находясь в укрытии. Базовая версия ПТРК «Корнет» способна пробить до 1000 миллиметров брони за динамической защитой.

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