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13:26, 20 февраля 2025Забота о себе

Врач призвала россиян пересмотреть отношение к алкоголю

Терапевт Баранова: Алкоголь даже в малых дозах увеличивает риск инсульта
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Терапевт Ирина Баранова заявила, что безопасных доз алкоголя не существует и даже один бокал спиртного негативно влияет на здоровье. О том, к каким последствиям приводит даже минимальное количество алкоголя, доктор рассказала в своем Telegram-канале.

Врач отметила, что спиртное даже в небольших количествах приводит к ухудшению памяти и метаболизма в печени, замедлению мышления, вздутию и раздражению кишечника, дисбалансу микробиома, гормональным сбоям у женщин, снижению уровня тестостерона у мужчин, сухости кожи, появлению морщин и акне. Кроме того, алкоголь увеличивает риск гипертонии и инсульта, ухудшает сон и приводит к нарастанию окислительного стресса, ускоряющего старение организма.

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«Если хотите сохранить мозг, кожу, гормоны и сосуды здоровыми, стоит пересмотреть отношение к алкоголю и искать другие способы расслабления», — призвала россиян терапевт.

Ранее Баранова сравнила вред сладкой газировки с вредом алкоголя. По ее словам, газированная вода вызывает отеки не меньше, чем крепкие напитки.

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