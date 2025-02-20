Врач призвала россиян пересмотреть отношение к алкоголю

Терапевт Баранова: Алкоголь даже в малых дозах увеличивает риск инсульта

Терапевт Ирина Баранова заявила, что безопасных доз алкоголя не существует и даже один бокал спиртного негативно влияет на здоровье. О том, к каким последствиям приводит даже минимальное количество алкоголя, доктор рассказала в своем Telegram-канале.

Врач отметила, что спиртное даже в небольших количествах приводит к ухудшению памяти и метаболизма в печени, замедлению мышления, вздутию и раздражению кишечника, дисбалансу микробиома, гормональным сбоям у женщин, снижению уровня тестостерона у мужчин, сухости кожи, появлению морщин и акне. Кроме того, алкоголь увеличивает риск гипертонии и инсульта, ухудшает сон и приводит к нарастанию окислительного стресса, ускоряющего старение организма.

«Если хотите сохранить мозг, кожу, гормоны и сосуды здоровыми, стоит пересмотреть отношение к алкоголю и искать другие способы расслабления», — призвала россиян терапевт.

Ранее Баранова сравнила вред сладкой газировки с вредом алкоголя. По ее словам, газированная вода вызывает отеки не меньше, чем крепкие напитки.