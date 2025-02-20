Вяльбе заявила о выгоде из-за отсутствия российских лыжников

Глава ФЛГР Вяльбе заявила, что иностранным лыжникам выгодно отсутствие россиян

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что иностранным лыжникам выгодно отсутствие россиян. Ее слова приводит Odds.ru.

Вяльбе посчитала, что иностранцам стало легче побеждать. «Это же коммерческая история, деньги. Ничего нового», — добавила глава ФЛГР.

Ранее глава Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) Йохан Элиаш допустил возвращение россиян на международные турниры. По его мнению, спортсмены не должны использоваться в политических целях.

Ограничения на выступление россиян со стороны FIS были наложены в марте 2022 года. С того момента представители России отстранены от международных турниров.