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16:27, 21 февраля 2025Забота о себе

Алкоголь оказался особенно опасен для двух возрастных групп

Врач Чиркова: Алкоголь особенно опасен для людей младше 21 года и старше 55 лет
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Врач Ольга Чиркова рассказала, для людей какого возраста алкоголь представляет наибольшую опасность. О том, что спиртные напитки оказались особенно опасны для представителей двух возрастных групп, она предупредила в разговоре с NEWS.ru.

По словам Чирковой, вреднее всего алкоголь для людей младше 21 года и старше 55 лет. Доктор объяснила, что у молодых людей еще не сформирована система ферментов, которые превращают этиловый спирт в безопасные вещества. При этом у людей старше 55 лет употребление алкоголя увеличивает риск алкогольной деменции и сосудистых катастроф. Кроме того, у них ухудшается переносимость спиртного.

«Алкоголь лучше минимизировать в любом возрасте, особенно если ваш организм не очень хорошо справляется с его утилизацией или у вас в роду были люди, страдающие от алкогольной зависимости. Кроме этого, надо помнить, что алкоголь опаснее для женщин и представителей ряда национальностей, не употреблявших алкоголь веками. Это, например, народы Крайнего Севера и американские индейцы», — добавила врач.

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