Врач дала советы по правильному питанию офисным работникам

Врач Усеева призвала офисных работников заменить перекусы из сладостей на орехи

Гастроэнтеролог Алия Усеева рассказала, как правильно питаться офисным работникам. Ее рекомендации приводит портал «Здоровое питание».

Усеева отметила, что типичное для офисных работников питание: кофе с булочкой на завтрак, пицца на обед и блюдо из службы доставки на ужин, — может становиться причиной развития гастрита. По этой причине доктор посоветовала им пересмотреть подход к питанию.

На завтрак она порекомендовала есть питательные блюда, которые могут насыщать энергией на несколько часов, например, омлет с овощами. На обед же Усеева призвала есть белковые блюда, такие как курица на гриле или рыба с овощами. «А вот перекусы из сладостей заменить на орехи, йогурт или сухофрукты. Даже в офисе можно питаться правильно, стоит лишь начать немного планировать меню», — дала совет врач.

Врач также добавила, что важно отдавать предпочтение чистой воде, а не кофе, реже выбирать фастфуд, не пропускать завтрак, а также есть регулярно. «Легкие перекусы каждые три-четыре часа избавляют от переедания и проблем с желудком», — заверила она.

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