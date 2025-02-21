Многодетная семья в российском городе пожаловалась на задыхающихся от плесени детей

Многодетная семья из Коркино пожаловалась, что их дети задыхаются от плесени

Многодетная семья из Коркино пожаловалась, что они и их дети задыхаются от плесени в доме размером с кулак. Внимание на ситуацию в российском городе обратила пресс-служба движения «Народный фронт» в Челябинской области.

Семья недавно провела в доме ремонт и сделала пристрой, однако вскоре после этого находящаяся рядом река разлилась и его затопило. За время, пока проводилась экспертиза и дом должны были признать непригодным для проживания, полы начали проваливаться, а под ними выросла плесень. Из-за того, что маленькие дети стали задыхаться от грибка, семье пришлось переехать в съемное жилье: там младенец, по информации источника, вынужден спать в коляске, а у старшего ребенка из имущества есть лишь пара книг и одна вешалка.

Избавиться от плесени жители Коркино не могут, поскольку суды с чиновниками еще не окончены и все доказательства проблем должны оставаться на месте. При этом семья утверждает, что местные власти специально затягивают процесс, не признавая их право на сертификат на жилье. Чиновники утверждают, что раз дом записан на бабушку, то остальные члены семьи отношения к нему не имеют даже при том, что прописаны в нем.

Ранее в феврале стало известно, что глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заинтересовался неотапливаемым домом с вечными заливами и плесенью в Нижнем Тагиле.