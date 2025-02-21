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13:31, 21 февраля 2025Бывший СССР

На Украине рассказали о наступлении ВС России на кураховском направлении

«Страна.ua»: ВС России продвинулись под Андреевкой на запад от Курахово
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские войска в результате успешных боевых действий продвинулись под Андреевкой. О наступлении Вооруженных сил (ВС) России рассказало в Telegram со ссылкой на карты проекта DeepState издание «Страна.ua».

«Армия России продолжает активно продвигаться под Андреевкой на запад от Курахово», — говорится в публикации.

Отмечается, что ВС России также продвинулись в Константинополе, бои в населенном пункте идут на окраине трассы на Запорожье.

Ранее стало известно, что российские войска вошли в село Пятихатки на юге от Запорожья. В июне 2023 года в ходе контрнаступления ВСУ населенный пункт был взят украинскими войсками.

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