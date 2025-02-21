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17:20, 21 февраля 2025Наука и техника

ОАЭ представили первую САУ собственной разработки

ОАЭ представили первую САУ собственной разработки Lahab
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: IDEX

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) на международной оборонной выставке IDEX-2025 в Абу-Даби представили первую самоходную артиллерийскую установку (САУ) собственной разработки Lahab. Об этом сообщает ТАСС.

Установке оснащена 155-миллиметровым орудием калибра 52, способным поражать цели на дальности до 56 километров. САУ имеет устройство автоматического заряжания, позволяющее вести огонь с частотой до восьми выстрелов в минуту. Заряжатель вмещает 28 снарядов, еще 22 боеприпаса находятся в резерве.

САУ смонтирована на колесном шасси семейства Wahash, полностью разработанном в ОАЭ. Проектирование боевой части установки, по словам представителя компании-разработчика Calidus, велось при поддержке иностранного партнера, имя которого не называется.

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Также на IDEX-2025 презентовала самоходную зенитную установку, смонтированную на колесном шасси Wahash.

Ранее в Telegram концерн «Калашников» сообщил, что российский беспилотник «СКАТ 350М» на IDEX-2025 вызвал интерес специалистов, военных и официальных делегаций.

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