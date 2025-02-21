Признание осужденных за подготовку терактов в местах дислокации ВС России попало на видео

ФСБ опубликовала видео с признаниями осужденных за подготовку терактов в местах дислокации Вооруженных сил (ВС) России. Кадрами делится «Коммерсантъ».
На кадрах взволнованные молодые люди рассказывают о преступлениях, которые совершили за вознаграждение по указке незнакомцев из социальных сетей.
В результате восьмерых россиян из шести регионов страны суд приговорил к лишению свободы на сроки от 16 до 22 лет за эти преступления.
По версии следствия, осужденные решились на «быстрый заработок», о котором узнали через интернет. За небольшое вознаграждение они поджигали объекты транспортной инфраструктуры и волонтерских организаций, а также планировали теракты в местах дислокации Вооруженных сил (ВС) России, которые удалось предотвратить.