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11:41, 21 февраля 2025Силовые структуры

Украинский диверсант собирался поджечь российский комплекс ПВО и получил 18 лет колонии

ФСБ: Украинский диверсант хотел поджечь российский комплекс ПВО
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетРабота систем ПВО:
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Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Украинский диверсант Илья Фомичев признался, что намеревался поджечь российский комплекс ПВО. Об этом он заявил на допросе, передает РИА Новости со ссылкой на ФСБ.

Гражданин России, 2005 года рождения, в своих показания рассказал, что был завербован спецслужбой Украины. Он по заданию куратора изготовил самодельное зажигательное устройство для диверсии на военном объекте. Фомичев говорит, что был задержан на месте с поличным, когда уже собирался уходить с места преступления. Он был осужден на 18 лет лишения свободы.

Ранее 21 февраля ФСБ сообщила, что задержала восемь граждан России, завербованных Киевом и действовавших в шести регионах страны. Они получили задания совершить диверсии на местах дислокации Вооруженных сил России, объектах транспортной инфраструктуры и у волонтеров. На следствии все фигуранты дела дали признательные показания.

Суды назначили им приговоры на сроки от 16 до 22 лет заключения.

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