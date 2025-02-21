Украинский диверсант собирался поджечь российский комплекс ПВО и получил 18 лет колонии

ФСБ: Украинский диверсант хотел поджечь российский комплекс ПВО

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Украинский диверсант Илья Фомичев признался, что намеревался поджечь российский комплекс ПВО. Об этом он заявил на допросе, передает РИА Новости со ссылкой на ФСБ.

Гражданин России, 2005 года рождения, в своих показания рассказал, что был завербован спецслужбой Украины. Он по заданию куратора изготовил самодельное зажигательное устройство для диверсии на военном объекте. Фомичев говорит, что был задержан на месте с поличным, когда уже собирался уходить с места преступления. Он был осужден на 18 лет лишения свободы.

Ранее 21 февраля ФСБ сообщила, что задержала восемь граждан России, завербованных Киевом и действовавших в шести регионах страны. Они получили задания совершить диверсии на местах дислокации Вооруженных сил России, объектах транспортной инфраструктуры и у волонтеров. На следствии все фигуранты дела дали признательные показания.

Суды назначили им приговоры на сроки от 16 до 22 лет заключения.