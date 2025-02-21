Раскрыты новые детали с суда над расправившейся с сыном россиянкой

Обвиняемая в убийстве сына пермячка Шатова расплатилась с таксистом долларами

В Пермском краевом суде прокурор огласил новые детали из материалов уголовного дела местной жительницы Ирины Шатовой, обвиняемой в расправе над девятилетним сыном. Об этом сообщает РИА Новости.

Следствие выяснило по камерам видеонаблюдения, что ночью 12 июля 2024 года пермячка спрятала тело в чемодан и длительное время ходила с ним по улицам города. Под утро она оставила его на мусорной площадке. Позже Шатова из гостиницы вызвала такси. Водитель в суд не явился, но из его показаний следует, что он возил пассажирку, которая искала чемодан со своими вещами. Она ему рассказала, что якобы поругалась с мужем из-за его измены и ушла из дома. Чемодан она потом выбросила на мусорку, но позже передумала и вместе с таксистом искала его. За проезд женщина расплатилась долларами.

У одной из мусорных площадок они увидели сотрудников Росгвардии, но пассажирка наотрез отказалась искать там свой чемодан. Его нашли прохожие и вызвали полицию, которая обнаружила внутри тело.

У мальчика были множественные колото-резаные раны и следы асфиксии. Шатову признали вменяемой.

На допросе она рассказала, что решила расправиться с ребенком, не желая, чтобы он остался один после того, как она сведет счеты с жизнью из-за имевшихся у нее долгов.