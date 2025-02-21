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06:33, 21 февраля 2025Из жизни

Пара занялась сексом на балконе и попала на видео

Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: yurakrasil / Shutterstock / Fotodom  

Пара, занявшаяся сексом на виду у прохожих, вызвала скандал в мексиканском городе Сан-Хуан-де-лос-Лагос. Об этом сообщает издание Daily Star.

На вирусном видео, снятом соседями, видно, как женщина двигается на коленях у мужчины в джакузи на балконе многоквартирного здания. В какой-то момент на балконе появляется еще одна женщина и, по-видимому, начинает их отчитывать.

Возмущенные местные жители призвали власти принять меры против пары. Полиция пока не подтвердила начало расследования.

Многие фантазируют о том, чтобы их видели во время секса — это называется эксгибиционизмом. Его часто путают с вуайеризмом — когда людям нравится смотреть на других обнаженных или занимающихся сексуальной активностью. Проблемы возникают, когда это становится навязчивой потребностью и сопровождается другими действиями, например, мастурбацией. Это может поставить человека в рискованные ситуации

Макарена Себальоссексолог
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