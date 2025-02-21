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18:14, 21 февраля 2025Мир

Сийярто пошутил о математических способностях главы МИД Германии

Сийярто пошутил о повороте на 360 градусов в ответ на слова Бербок об Украине
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)
Петер Сийярто

Петер Сийярто. Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, комментируя слова главы МИД Германии Анналены Бербок о новом пакете военной помощи Украине, напомнил о ее высказывании о «повороте на 360 градусов». Его слова передает РИА Новости.

«Нынешний министр иностранных дел Германии является одним из наиболее убежденных провоенных политиков в Европе. В то же время она способна и на математические чудеса, поскольку тот, кто может сделать поворот на 360 градусов в противоположную сторону, совершает революцию в математике, так что это определенно заслуживает уважения», — пошутил Сийярто.

Таким образом глава МИД Венгрии ответил на просьбу прокомментировать данные Berliner Zeitung о том, что Бербок якобы «проговорилась» о сумме нового пакета европейской помощи Украине, намекнув, что он может оцениваться в 700 миллиардах евро.

В 2023 году Бербок заявила, что поворот России на «360 градусов» сделал бы мир счастливым, после чего немцы выразили стыд за политика.

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