Тренер клуба РПЛ назвал рецепт борьбы с неявкой легионеров на сборы

Слишкович: Бороться с неявкой легионеров на сборы клубов РПЛ нужно штрафами

Главный тренер клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Оренбург» Владимир Слишкович назвал рецепт борьбы с неявкой легионеров на сборы команд. Его слова приводит «Матч ТВ».

По его словам, нужно штрафовать игроков. «Ты не можешь баловать игрока и из‑за того, что для тебя он важен, позволить ему делать вещи, которые не может ни один игрок позволить себе. А игрок понимает только карман!» — заявил он.

Слишкович добавил, что подобных вещей не происходит в Европе. «Это бывает очень часто в России. И я думаю, что клубы виноваты в этом», — заявил специалист.

За последний месяц недели в РПЛ было несколько случаев неявки иностранных игроков на сборы команд. Среди них футболист московского «Динамо» Бителло и принадлежащий ЦСКА игрок «Крыльев Советов» Виктор Мендес.