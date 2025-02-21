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19:00, 21 февраля 2025Спорт

Тренер клуба РПЛ назвал рецепт борьбы с неявкой легионеров на сборы

Слишкович: Бороться с неявкой легионеров на сборы клубов РПЛ нужно штрафами
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Сергей Савостьянов /ТАСС

Главный тренер клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Оренбург» Владимир Слишкович назвал рецепт борьбы с неявкой легионеров на сборы команд. Его слова приводит «Матч ТВ».

По его словам, нужно штрафовать игроков. «Ты не можешь баловать игрока и из‑за того, что для тебя он важен, позволить ему делать вещи, которые не может ни один игрок позволить себе. А игрок понимает только карман!» — заявил он.

Слишкович добавил, что подобных вещей не происходит в Европе. «Это бывает очень часто в России. И я думаю, что клубы виноваты в этом», — заявил специалист.

За последний месяц недели в РПЛ было несколько случаев неявки иностранных игроков на сборы команд. Среди них футболист московского «Динамо» Бителло и принадлежащий ЦСКА игрок «Крыльев Советов» Виктор Мендес.

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