Иностранные футболисты бегут из России. За последнюю неделю на сборы не явились четыре игрока

«Лента.ру»: Четыре иностранных футболиста не явились на сборы российских клубов

Четыре иностранных футболиста не явились на сборы российских клубов за последнюю неделю. Спортсмены ищут возможность расторгнуть контракты и играть за пределами России.

Первым отказался приезжать на сборы в «Динамо» бразилец Бителло

Футболист не появился на сборах бело-голубых в ОАЭ. После этого москвичи пригрозили полузащитнику штрафом в размере одной зарплаты и судом, если тот потребует одностороннего разрыва контракта или попытается добиться ухода.

До этого СМИ сообщали о желании Бителло покинуть Россию из-за политической обстановки. Отмечалось, что бразильский клуб «Ботафого» был заинтересован в его трансфере и готов заплатить около 18 миллионов евро вместе с бонусами. Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин посчитал, что удерживать игрока нецелесообразно, учитывая его потенциальную стоимость на рынке.

Бителло не надо удерживать, если он не хочет играть за "Динамо". Хорошо, что за него предлагают деньги Сергей Силкин Бывший тренер «Динамо»

Сам футболист заявил, что не обращает внимание на разговоры в прессе. Он подчеркивал, что сконцентрирован на работе и собирается соблюдать условия контракта.

24-летний Бителло выступал за москвичей с сентября 2023-го. В текущем сезоне он провел в составе динамовцев 21 матч во всех турнирах, в котором забил один мяч и сделал десять результативных передач.

Следующим не явился в расположение «Крыльев Советов» чилиец Мендес

Футболист принадлежит ЦСКА, но с недавних пор выступает за «Крылья» на правах аренды. Клубом направил игроку официальное письмо с просьбой объяснить неявку, однако тот ничего не ответил. В «Крыльях» назвали поведение полузащитника неожиданным, так как команда на него рассчитывала.

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо заявил, что Мендес нарушает регламент Международной федерации футбола (ФИФА). Он подчеркнул, что у хавбека действует контракт с ЦСКА и арендное соглашение с «Крыльями», куда он не явился на сборы. «Мы не видели офферов по нему, а за бесплатно клуб отпускать игрока не будет», — добавил Брейдо.

Мендес перешел в «Крылья Советов» в сентябре прошлого года. Он был взят в аренду у московского ЦСКА до конца сезона-2024/2025. Чилиец провел за самарский клуб 13 матчей, в которых отметился одной голевой передачей.

Скандальный чилийский футболист Хорди Томпсон отложил возвращение в Россию

Хорди Томпсон (справа) Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Чилийский полузащитник «Оренбурга» Хорди Томпсон сослался на проблемы личного характера. В команде подтвердили информацию, заявив, что вскоре спортсмен вернется в Россию. При этом, по информации PrensaFutbol, на самом деле в клубе не знают, где находится футболист.

«Оренбург» взял Томпсона в аренду у чилийского «Коло-Коло» в 2024 году с правом последующего выкупа. На родине спортсмена заключили под домашний арест из-за обвинений в насилии над девушкой, неуважении к суду и попытке убийства. Позже футболиста выпустили под залог в размере 100 миллионов песо (чуть больше 100 тысяч евро).

В «Оренбурге» заявили, что не переживают из-за репутации Томпсона. По признанию спортивного директора клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) Дмитрия Андреева, в клубе понимали, что могут позволить себе подписать контракт с футболистом, имеющим проблемы с законом, что снизило его трансферную стоимость.

Темная сторона Томпсона? А у кого ее нет? О проблемах с девушкой слышали. Вы так говорите, будто он 20 девушек положил. Мы не переживаем за репутацию "Оренбурга". Ну, с кем не бывает? Дмитрий Андреев Спортивный директор «Оренбурга»

Позднее Томпсон, находясь в отпуске в Чили, попытался избить мать своей подруги после того, как она застала его с пятью проститутками. Футболист набросился на женщину, когда она вошла в помещение. Конфликт удалось урегулировать мужу женщины. Пострадавшая подала заявление в полицию на Томпсона.

Побег совершил футболист клуба Первой лиги

Ивуарийский нападающий клуба Первой лиги «СКА-Хабаровск» Яо Жан Шарль Оливье не вернулся из отпуска, хотя ему был приобретен билет на самолет. В результате футболист не прошел медосмотр и не поедет на первый сбор команды в Турции. «СКА-Хабаровск» назвал действия африканца нарушением трудового договора.

Оливье рассказал, что его не беспокоят возможные санкции за неявку в расположение клуба после зимней паузы. Он подчеркнул, что будет руководствоваться решениями ФИФА.

Легионеры пользуются лазейкой в правилах ФИФА для отъезда из России

Виктор Мендес (слева) Фото: Александр Щербак / ТАСС

В 2022 году ФИФА разрешила иностранным футболистам и тренерам приостанавливать контракты с клубами из России и Украины в одностороннем порядке. Это решение было принято в свете сложившейся политической ситуации. Правило не распространялось на тех иностранцев, которые продолжали играть за российские клубы или подписали контракты после 7 марта 2022 года.

При этом спортивный юрист Михаил Прокопец в интервью «Матч ТВ» говорил, что легионеры пользуются прецедентом «дела Лассана Диарра» — бывшего игрока московского «Локомотива», который выиграл процесс против ФИФА и Королевской бельгийской футбольной ассоциации. Он оспорил правила трансферов, которые обязывали игроков выплачивать компенсации клубам после расторжения контрактов.

Они начали выкручивать руки клубам. Очевидно, что это новая тенденция, которая выгодна больше футболистам и клубам, которые переманивают игроков Михаил Прокопец Спортивный юрист

По словам Прокопца, теперь, если футболист расторгает контракт с российским клубом без уважительных причин, следующий клуб не несет практически никакой ответственности за его подписание. Он подчеркнул, что компенсация клубу при расторжении контракта будет равна остаточной стоимости контракта и расходам, то есть в ней не будет учтена прибавочная стоимость и потенциал футболиста. Поэтому игроки платят за такие действия минимальную компенсацию.