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09:54, 21 февраля 2025Спорт

В Канаде высмеяли Трампа после победы над США в Турнире четырех наций

Трюдо высмеял Трампа после победы Канады над США в финале Турнира четырех наций
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)
Джастин Трюдо

Джастин Трюдо. Фото: Jennifer Gauthier / Reuters

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на своей странице в соцсети X высмеял американского президента Дональда Трампа после победы Канады над США в финале Турнира четырех наций.

«Вам не захватить нашу страну — и вам не захватить нашу игру», — написал Трюдо. Так он отреагировал на то, что Трамп перед финальной игрой заявил: «Я подстегну команду в сегодняшнем матче с Канадой, которая с гораздо более низкими налогами и гораздо более сильной безопасностью когда-нибудь, возможно скоро, станет нашим ценным и очень важным 51-м штатом».

Финал турнира прошел в Бостоне в ночь на 21 февраля. Встреча завершилась в овертайме со счетом 3:2 в пользу Канады.

Турнир четырех наций проходил в Монреале и Бостоне с 13 по 21 февраля. Помимо сборных США и Канады, в нем принимали участие команды Швеции и Финляндии. Сборная России не была приглашена на соревнования.

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