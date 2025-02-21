В «Металлурге» ответили на нежелание Малкина завершать карьеру в России

В «Металлурге» заявили, что организуют для хоккеиста Малкина прощальный матч

Спортивный директор магнитогорского «Металлурга» Евгений Бирюков ответил на нежелание российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинс» Евгения Малкина завершить карьеру в России. Его слова приводит Sport24.

Бирюков заявил, что «Металлург» с удовольствием организует для Малкина прощальный матч. «Он легенда не только нашего города, но и всей страны, прославляет наш хоккей за океаном», — подчеркнул он.

Ранее Малкин заявил, что завершит карьеру в «Питтсбурге». Он подчеркнул, что не будет проводить прощальный сезон в России.

Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года. В составе команды россиянин трижды завоевывал Кубок Стэнли (2009, 2016, 2017). До этого он на протяжении трех лет играл за «Металлург».

