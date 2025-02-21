В Совфеде оценили шансы принятия в США законопроекта о выходе из ООН

Сенатор Косачев: Шанс принятия в США законопроекта о выходе из ООН невелик

Шансы на принятие в США законопроекта о выходе из ООН невелики, так как страны не могут покинуть организацию в одностороннем порядке. Вероятность утверждения этой инициативы оценил вице-спикер Совфеда Константин Косачев в Telegram.

Ранее американские конгрессмены-республиканцы внесли на обсуждение законопроект, который предполагает прекращение членства США в ООН и ее аффилированных органах.

Комментирую эту инициативу, Косачев напомнил, что уставом организации не предусмотрен односторонний выход из нее государств-членов. Возможно только исключение страны, нарушающей принципы устава. За всю историю ООН эта мера была применена единожды, когда, согласно резолюции Генассамблеи 1971 года, объединение покинула Китайская Республика (Тайвань).

«За всю историю ООН не было прецедентов одностороннего выхода государств из ООН, если не считать конфликт между ООН и Индонезией в 1965 году и угрозы выйти из ООН со стороны Филиппин в 2016 году. Однако сам устав ООН, как и любой другой международный договор, может быть денонсирован государством-участником согласно общему международному праву, что вытекает из принципа суверенитета», — написал сенатор.