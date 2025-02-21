Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:55, 21 февраля 2025Мир

Вэнс призвал Зеленского поблагодарить США

Вэнс: Без помощи США Зеленского и Украины уже не существовало бы
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Джей Ди Вэнс

Джей Ди Вэнс. Фото: Nachrichtenagentur / Globallookpress.com

Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс посоветовал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому вместо публичного недовольства выразить благодарность США за проявленную щедрость. Без нее ни его самого, ни Украины уже не существовало бы, отметил Вэнс на пресс-конференции, пишет РИА Новости.

«Президент Зеленский, а также его страна перестали бы существовать без щедрости Соединенных Штатов Америки. Так что пусть скажет спасибо», — подчеркнул вице-президент.

Если украинский лидер не согласен с Трампом, «пусть поднимет трубку и позвонит ему или нашим талантливым дипломатам, а не устраивает тур по СМИ Европы, критикуя президента США», посоветовал Вэнс. Он также назвал поведение Владимира Зеленского глупым.

Ранее Дональд Трамп пожаловался, что Владимир Зеленский втянул США в войну с Россией, которую нельзя было выиграть. Он посетовал, что «не особо успешный некогда комик уговорил США потратить 350 миллиардов долларов на эту войну».

Позже сам Зеленский назвал слова Трампа о четырехпроцентном рейтинге украинского лидера дезинформацией. Он подчеркивал, что никогда не комментирует свой рейтинг.

В Верховной раде назвали катастрофой публичный конфликт Зеленского и Дональда Трампа. Говорить о том, что президент Соединенных Штатов находится «в пузыре дезинформации», было неправильным.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Госсекретарь США уличил Зеленского во лжи

      Признание осужденных за подготовку терактов в местах дислокации ВС России попало на видео

      Россиян предупредили о проблемах с обменом старых долларов. В ЦБ заявили, что банки не обязаны принимать их

      Названы районы Москвы с подешевевшей арендой квартир

      Госсекретарь США назвал Россию мировой ядерной державой

      В США захотели привлечь застройщиков для восстановления Газы

      17-летняя россиянка выпала из окна после ссоры с молодым человеком

      Расходы из опустевшего ФНБ собрались резко сократить

      USAID профинансировало позволившее победить Зеленскому шоу

      В подполье сообщили об ударе российских военных по Одессе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше