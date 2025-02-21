Вэнс призвал Зеленского поблагодарить США

Вэнс: Без помощи США Зеленского и Украины уже не существовало бы

Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс посоветовал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому вместо публичного недовольства выразить благодарность США за проявленную щедрость. Без нее ни его самого, ни Украины уже не существовало бы, отметил Вэнс на пресс-конференции, пишет РИА Новости.

«Президент Зеленский, а также его страна перестали бы существовать без щедрости Соединенных Штатов Америки. Так что пусть скажет спасибо», — подчеркнул вице-президент.

Если украинский лидер не согласен с Трампом, «пусть поднимет трубку и позвонит ему или нашим талантливым дипломатам, а не устраивает тур по СМИ Европы, критикуя президента США», посоветовал Вэнс. Он также назвал поведение Владимира Зеленского глупым.

Ранее Дональд Трамп пожаловался, что Владимир Зеленский втянул США в войну с Россией, которую нельзя было выиграть. Он посетовал, что «не особо успешный некогда комик уговорил США потратить 350 миллиардов долларов на эту войну».

Позже сам Зеленский назвал слова Трампа о четырехпроцентном рейтинге украинского лидера дезинформацией. Он подчеркивал, что никогда не комментирует свой рейтинг.

В Верховной раде назвали катастрофой публичный конфликт Зеленского и Дональда Трампа. Говорить о том, что президент Соединенных Штатов находится «в пузыре дезинформации», было неправильным.