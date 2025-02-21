Высокопоставленную чиновницу российского города задержали

В Омске правоохранители задержали первого замдиректора департамента мэрии

В Омске правоохранители задержали первого заместителя директора департамента архитектуры и градостроительства мэрии города Татьяну Фролову. Об этом сообщает ТАСС.

Фроловой предъявили обвинение по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Она свою вину отрицает. Женщину поместили под домашний арест до 9 апреля.

По версии следствия, в 2023 году Фролова исполняла обязанности директора департамента, тогда она незаконно выдала разрешение на строительство многоквартирного жилого дома в Омске. В результате были нарушены права и интересы местных жителей.

Ранее полиция задержала чиновницу в Рузе Московской области.