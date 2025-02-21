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11:44, 21 февраля 2025Культура

Юрий Антонов рассказал о боли в ноге после операций

Певец Юрий Антонов сообщил о боли в ноге после трех операций
Ольга Коровина

Фото: Shatokhina Natalia / News.ru / Globallookpress.com

Народный артист России Юрий Антонов сообщил, что перенес три операции на ноге после травмы. Комментарий музыканта приводит MK.RU.

По словам Юрия Михайловича, последствия травмы до сих пор ощутимы, несмотря на хирургическое вмешательство. «Тянется понемногу: боль то есть, то полегче. Еще зависит от погоды», — рассказал 80-летний артист.

В 2021 году сообщалось, что Антонов перенес тяжелую трехчасовую операцию в Австрии. Певец получил травму колена в 2018-м и долгое время проходил восстановление.

Ранее стало известно, что Антонов планирует сократить концертную деятельность из-за ущерба, который гастроли наносят здоровью.

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