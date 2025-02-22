Лавров посетит Иран

МИД Ирана: Лавров посетит Тегеран на неделе

Глава МИД России Сергей Лавров намерен посетить Иран в ближайшие дни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление МИД Ирана.

Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи рассказал, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибудет в Тегеран на будущей неделе. По его словам, визит Лаврова направлен на продолжение консультаций между Исламской Республикой Иран и Российской Федерацией — страны намерены развивать двусторонние отношения.

В декабре Сергей Лавров отмечал, что договор между Россией и Ираном зафиксирует стремление к кооперации по обороне. По словам главы МИД России, стороны собираются сообща бороться с терроризмом и экстремизмом, противодействовать многим другим общим вызовам и угрозам.

Ранее источники турецкого телеканала A Haber сообщили, что министр иностранных дел России Сергей Лавров и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в феврале прилетят в Турцию. По данным медиа, представители России посетят Анкару 23-24 февраля.