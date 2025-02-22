Медведев назвал Зеленского киевским вором, патологическим лжецом и нахлебником

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал президента Украина Владимира Зеленского киевским вором, патологическим лжецом и нахлебником. Соответствующее заявление он разместил на своей странице в социальной сети X.

«Стратегическая неопределенность? Я так не думаю. Просто киевский вор, патологический лжец и нахлебник надоел [президенту США] Дональду Трампу своими махинациями», — говорится в публикации.

Ранее Медведев заявил, что на Западе часто говорят о так называемой стратегической неопределенности как методе решения важных политических задач. Ее смысл заключается в том, чтобы запутать противника противоречивыми заявлениями. По одной из версий, новая американская администрация делает так с Украиной, «чтобы запутать Россию, Китай и полмира вдобавок». Медведев призвал судить об администрации Трампа по реальным делам.