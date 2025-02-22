Папа Римский перенес респираторный приступ

Папа Римский Франциск перенес респираторный приступ

Папа Римский Франциск перенес респираторный приступ, его состояние остается критическим. Об этом сообщает служба печати Ватикана, передает ТАСС.

«Сегодня утром понадобилась медицинская помощь в связи с затяжным астматическим респираторным кризом, который потребовал применения высокопоточной оксигенотерапии», — указано в сообщении. Отмечается, что ему также понадобилось переливание крови из-за снижения уровня тромбоцитов.

До этого кардинал Джанфранко Равази допустил отречение Папы Римского от престола из-за состояния здоровья. «Если у него возникнут серьезные трудности при исполнении служебных обязанностей, он сделает свой выбор», — рассказал представитель Святого Престола.

19 февраля у Папы Римского развилась двусторонняя пневмония. Ватикан отметил, что клиническое состояние 88-летнего Франциска «продолжает представлять собой сложную картину» и что его лечение будет изменено. По их данным, инфекция «возникла на фоне картины бронхоэктатической болезни и астматического бронхита», что потребовало применения кортизоновой антибиотикотерапии.