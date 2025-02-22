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21:36, 22 февраля 2025Мир

Папа Римский перенес респираторный приступ

Папа Римский Франциск перенес респираторный приступ
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Stefano Costantino / Keystone Press Agency / Global Look Press

Папа Римский Франциск перенес респираторный приступ, его состояние остается критическим. Об этом сообщает служба печати Ватикана, передает ТАСС.

«Сегодня утром понадобилась медицинская помощь в связи с затяжным астматическим респираторным кризом, который потребовал применения высокопоточной оксигенотерапии», — указано в сообщении. Отмечается, что ему также понадобилось переливание крови из-за снижения уровня тромбоцитов.

До этого кардинал Джанфранко Равази допустил отречение Папы Римского от престола из-за состояния здоровья. «Если у него возникнут серьезные трудности при исполнении служебных обязанностей, он сделает свой выбор», — рассказал представитель Святого Престола.

19 февраля у Папы Римского развилась двусторонняя пневмония. Ватикан отметил, что клиническое состояние 88-летнего Франциска «продолжает представлять собой сложную картину» и что его лечение будет изменено. По их данным, инфекция «возникла на фоне картины бронхоэктатической болезни и астматического бронхита», что потребовало применения кортизоновой антибиотикотерапии.

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