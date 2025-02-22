СКА проиграл «Куньлуню» в КХЛ

«Куньлунь Ред Стар» обыграл СКА со счетом 6:4 в матче КХЛ

СКА проиграл «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 6:4 в пользу гостей. За «Куньлунь» забили Ярослав Лихачев, Люк Локхарт, Иэн Маккошен, Ян Дрозг, Кайл Ро и Тайлер Граовац. В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Сергей Андронов, Валентин Зыков, Михаил Григоренко и Матвей Короткий.

«Куньлунь» третий раз в сезоне одержал победу над СКА. В следующем матче китайский клуб в гостях сыграет с «Сочи» 24 февраля. На следующий день СКА дома встретится с московским «Спартаком».

СКА имеет в активе 71 очко в 58 матчах и идет на пятой строчке в турнирной таблице Западной конференции. «Куньлунь» с 55 очками в 58 играх занимает девятое место.