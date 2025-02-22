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14:07, 22 февраля 2025Путешествия

В Босфорском проливе приостановили движение судов

DHA: В Босфорском проливе приостановили движение судов из-за снегопада
Мария Винар

Фото: Murad Sezer / Reuters

В Босфорском проливе приостановили движение судов в обоих направлениях. Об этом пишет агентство DHA.

Отмечается, что причиной для ограничений стали погодные условия. «Из-за снегопада, который время от времени усиливается по всему Стамбулу, движение судов по Босфору было временно остановлено в обоих направлениях», — говорится в сообщении.

Ранее пилоты самолетов рассказали об объекте в небе над Стамбулом. Уточнялось, что при вылете из аэропорта имени Сабихи Гекчен на востоке города и посадке пилоты замечали некое загадочное явление. Об угрозе столкновения с ним предупреждали системы на борту.

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