18:37, 26 марта 2026Россия

Появилось продолжение истории о втянутых в тоталитарную секту сестрах из Петербурга

В Петербурге суд определил, что младшая дочь участницы секты будет жить с отцом
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Aleksander Polyakov / Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге суд определил, что младшая дочь участницы секты «Царская империя» будет жить с отцом. Вместе с тем, около двух недель назад мать девочки пыталась забрать ребенка из детского сада, чтобы забрать в религиозную общину, пишет 78.ru.

По данным издания, на данный момент пытавшаяся втянуть детей в тоталитарную секту россиянка проживает вместе со старшей дочерью — у обеих нет документов и мобильных телефонов. Со слов отца девушки, старшая дочь находится под полным влиянием матери.

Около двух недель назад женщина якобы приходила в детский сад, чтобы забрать младших детей и уехать с ними в религиозную общину, но этому помешали сотрудники учреждения. По словам собеседника телеканала, на входе в детский сад у женщины потребовали документы, которых у нее не оказалось, после чего с ней провела разъяснительную беседу психолог.

Как отмечает канал, теперь в соответствии с решением суда, если женщина попробует увезти ребенка к единомышленникам, то будет возбуждено уголовное дело о похищении несовершеннолетней.

Ранее сообщалось, что пропавших в Санкт-Петербурге сестер нашли во Владимирской области. До этого их бабушка рассказала, что больше года назад мать привела дочерей в секту, где они якобы прониклись идеями организации, считающей все документы великим злом.

    Последние новости

    Стало известно о разрешении трех стран на пролет дронов ВСУ для ударов по России

    Названа задача делегации Госдумы в США

    В Минобороны сообщили о массированной атаке ВСУ на Россию почти сотней беспилотников

    В сети обсудили новые фото Энн Хэтэуэй для глянца на фоне слухов о пластике

    Из Дома культуры «ГЭС-2» эвакуировали людей

    В США возмутились реакцией ЕС на выходки Зеленского

    В Госдуме призвали к одному действию после нападения подростка с арбалетом на школу

    В США сделали заявление о возобновлении ядерных испытаний

    Появилось продолжение истории о втянутых в тоталитарную секту сестрах из Петербурга

    Вероятность снегопада в Москве оценили

    Все новости
