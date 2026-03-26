Появилось продолжение истории о втянутых в тоталитарную секту сестрах из Петербурга

В Петербурге суд определил, что младшая дочь участницы секты будет жить с отцом

В Санкт-Петербурге суд определил, что младшая дочь участницы секты «Царская империя» будет жить с отцом. Вместе с тем, около двух недель назад мать девочки пыталась забрать ребенка из детского сада, чтобы забрать в религиозную общину, пишет 78.ru.

По данным издания, на данный момент пытавшаяся втянуть детей в тоталитарную секту россиянка проживает вместе со старшей дочерью — у обеих нет документов и мобильных телефонов. Со слов отца девушки, старшая дочь находится под полным влиянием матери.

Около двух недель назад женщина якобы приходила в детский сад, чтобы забрать младших детей и уехать с ними в религиозную общину, но этому помешали сотрудники учреждения. По словам собеседника телеканала, на входе в детский сад у женщины потребовали документы, которых у нее не оказалось, после чего с ней провела разъяснительную беседу психолог.

Как отмечает канал, теперь в соответствии с решением суда, если женщина попробует увезти ребенка к единомышленникам, то будет возбуждено уголовное дело о похищении несовершеннолетней.

Ранее сообщалось, что пропавших в Санкт-Петербурге сестер нашли во Владимирской области. До этого их бабушка рассказала, что больше года назад мать привела дочерей в секту, где они якобы прониклись идеями организации, считающей все документы великим злом.