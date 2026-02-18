Стала известна судьба втянутых в тоталитарную секту сестер из Санкт-Петербурга

Пропавших в Санкт-Петербурге сестер нашли во Владимирской области

Пропавших в Санкт-Петербурге сестер нашли во Владимирской области. Их судьба стала известна из сообщения Следственного комитета, передает РИА Новости.

«Пропавшие в Петербурге сестры найдены вместе с матерью во Владимирской области», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, на данный момент их жизни и здоровью ничего не угрожает

Ранее бабушка пропавших девочек рассказала, что больше года назад мать привела 11-летнюю Ирину и 18-летнюю Марину в секту «Русская православная церковь — Царская империя». Там они якобы прониклись идеями организации, считающей все документы великим злом. В результате отец обманом вывез их в Санкт-Петербург, где направил к психологу. Однако 9 февраля сестры снова исчезли.

Позже в сети распространилась запись, на которой пропавшие запечатлены вместе с матерью. На видео старшая из девочек заявила, что «имеет свою волю проживать где хочет и с кем хочет», а также пожаловалась на отца, который заставлял их с сестрой использовать «карточки», вероятно, имея в виду проездные и банковские карты.