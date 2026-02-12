Раскрыты подробности о втягивании сестер из Петербурга в тоталитарную секту

РЕН ТВ: Мать втянула пропавших в Петербурге сестер в секту больше года назад

Найденных в тоталитарной секте «Русская православная церковь — Царская Империя» сестер, 11-летнюю Ирину и 18-летнюю Марину, больше года назад привела туда мать. Подробности об этом раскрыла бабушка пропавших россиянок в беседе с РЕН ТВ.

По ее словам, за прошедшее время девочки проникнулись идеями организации. Отец Ирины и Марины, поняв это, обманом вывез их в Санкт-Петербург, где направил к психологу. «Девочки были заражены этими сектантскими идеями, основная тема — это то, что пользоваться документами нельзя, это "зло великое"», — рассказала собеседница телеканала, подчеркнув, что мать школьниц пыталась заманить в секту и супруга.

Из описания невестки собеседница телеканала поняла, что быт сектантов напоминает условия в лагере для заключенных. При этом предводитель «Царской империи» Леонид Власов сейчас находится в местах лишения свободы. «Но дело его живет и процветает. Он у них там "царь", "бог", "отец", "герой" и так далее. И они его изображают на иконах как святого, наместника бога на земле», — сообщила бабушка девочек.

Ранее пропавшие Ирина и Марина вышли на связь из секты. Они записали видео, на котором также находится их мать. Старшая девочка заявила, что «имеет свою волю проживать где хочет и с кем хочет» и отказалась от документов из религиозных убеждений. Она также пожаловалась на отца, который заставлял их с сестрой использовать «карточки», вероятно, имея в виду проездные и банковские карты.

В Русской православной церкви рассказали о маскирующемся под нее культе в январе 2024 года. Секту возглавляет четырежды судимый уроженец Казахстана Леонид Власов, который проповедует отшельничество с целью «спасения от Антихриста». В 2018 году он основал небольшую общину в поселке Луна Тульской области. Кроме того, последователи организации скупали дома в Ульяновской области. Позже Власова задержали. Его обвинили в пропаганде терроризма и создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан.