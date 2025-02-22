В FIS назвали ответственного за допуск российских лыжников к турнирам

В FIS заявили, что за допуск российских лыжников к турнирам отвечает Совет

В Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) назвали ответственного за допуск российских лыжников к турнирам. Об этом сообщает «Чемпионат».

В организации заявили, что любое решение относительно допуска к участию в соревнованиях FIS является прерогативой Совета FIS. Они подчеркнули, что регулярно обсуждают этот вопрос.

Ранее глава FIS Йохан Элиаш допустил возвращение россиян на международные турниры. По его мнению, спортсмены не должны использоваться в политических целях.

Ограничения на выступление россиян со стороны FIS были наложены в марте 2022 года. С того момента представители России отстранены от международных турниров.