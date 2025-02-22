В МИД России назвали два направления в диалоге с США

Рябков: В диалоге России и США есть два параллельных, но взаимосвязанных трека

В диалоге между Россией и США существует два параллельных, но взаимосвязанных трека. Об этом рассказал замглавы российского МИД Сергей Рябков в интервью РИА Новости.

«Если сказать несколько упрощенно, то на сегодня перед нами два параллельных, но, в какой-то мере, политически взаимосвязанных трека: один — это украинские дела, другой — это двусторонка», — отметил заместитель министра иностранных дел.

По словам Рябкова, в первую очередь Москва и Вашингтон займутся углублением диалога по двусторонним вопросам.

Ранее Сергей Рябков анонсировал новую встречу представителей России и США. По его словам, переговоры на уровне глав профильных департаментов могут пройти уже в ближайшие две недели. Этот контакт будет предварять консультации на уровне заместителей.