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16:36, 23 февраля 2025Экономика

Мантуров оценил перспективы возвращения иностранных автобрендов на российский рынок

Мантуров: Иностранные автобренды не смогут легко вернуться на российский рынок
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Иностранные автобренды, ушедшие с российского рынка, не смогут легко вернуться. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным, интервью опубликовано в Telegram-канале репортера.

«Если говорим про автопром, я могу сразу сказать, что здесь ситуация очень неоднозначная, и просто взять и вернуться так, как просто взяли — вышли, уже не получится. Во-первых, у нас хорошая память, и так вот легко мы принимать такие решения точно не будем», — заявил Мантуров.

Первый вице-премьер РФ также обозначил условие для возвращения в страну иностранных брендов. По его словам, Россия потребует от зарубежных розничных сетей захода в Крым и новые регионы.

21 февраля Мантуров сообщал, что для обсуждения возвращения западных брендов необходима отмена санкций. Он подчеркивал, что случай с уходом каждой компании из России будут рассматривать отдельно.

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