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17:33, 23 февраля 2025Наука и техника

Мантуров рассказал про ИИ в российском вооружении

Мантуров заявил, что в российском вооружении уже применяют ИИ
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Мария Марикян / РИА Новости

Искусственный интеллект (ИИ) уже применяют в российском вооружении. ИИ используют для повышения скорости поражения целей, заявил первый вице-премьер России Денис Мантуров в эфире Первого канала.

«В обработке данных в первую очередь и, естественно, [в] быстрейшем уничтожении цели. (…) Это уже вот сегодня внедряется [в российском вооружении]», — сказал он в ответ на вопрос, как военным могут помочь технологии ИИ.

Ранее в феврале представитель госкорпорации «Ростех» сообщил, что пульт дистанционного управления противотанкового ракетного комплекса «Корнет» получил элементы ИИ, которые позволяют обнаруживать и различать цели. Изделие дает возможность оператору поражать цели, находясь в укрытии. «Корнет» с пультом может автоматически находить, захватывать и сопровождать цели.

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В том же месяце стало известно, что в России разработали систему подавления беспилотных летательных аппаратов с ИИ «Купол». В комплекс входит станция радиоэлектронной разведки «Эхо» и станция подавления «Трель». Оборудование уже используют на некоторых предприятиях.

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