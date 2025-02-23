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10:44, 23 февраля 2025Россия

Медведев рассказал о панике в рядах врагов России

Медведев: В рядах врагов России царят ужас и паника
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Сегодня в рядах врагов России царят ужас и паника, заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что 80 лет назад Россия победила фашизм, а его потомкам также не избежать расплаты, которая будет не в «новом Нюрнберге», а на поле боя.

«Так короче и справедливее. Жестче и надежнее. Наши враги понимают это лучше, чем кто-либо другой. В их рядах царят сейчас ужас и паника. В бессильной злобе, в агонии они способны на все. Мы не допустим всемирного Апокалипсиса», — сказал он.

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Медведев подчеркнул, что необходимо сделать невозможным реванш нацизма на земле. Также он отметил важность сохранения исторической памяти.

Ранее в феврале Медведев заявил, что Москва будет оценивать политику Вашингтона по реальным делам новой администрации президента Дональда Трампа.

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