Пассажир описал аварийную посадку самолета в Петербурге словами «двигатель слегка дымился»

Пассажир Nordwind: Двигатель самолета дымился при аварийной посадке в Пулково

Пассажир авиакомпании Nordwind раскрыл подробности об аварийной посадке самолета в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. Свои впечатления он описал каналу «78».

По словам россиянина Сергея Федина, двигатель Boeing 777 стал издавать подозрительные звуки на подлете к Норвегии. Он слегка дымился, однако это не напугало путешественников.

Федин рассказал, что пассажиры отреагировали на неисправность лайнера спокойно и паники в салоне не было. «Это был самый долгий перелет Москва — Петербург. О том, что самолет вынужден сесть в Пулково, нам объявили за полтора часа до приземления», — отметил мужчина.

Он добавил, что вылет резервного борта на Кубу запланирован на 21:45.

Самолет Nordwind выполнял рейс из Москвы на кубинский остров Кайо-Коко 23 февраля, но сменил курс и совершил аварийную посадку в Санкт-Петербурге. Предварительно, у него случился отказ двигателя.