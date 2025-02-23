Появились кадры мобилизации в Киеве

Опубликованы кадры, на которых полиция и ТЦК в Киеве заталкивают парня в машину

В Telegram-канале издания «Страна.ua» опубликовали кадры мобилизации в Киеве 23 февраля.

Видео снято у метро Минская, где сотрудники полиции и ТЦК (аналог военкомата на Украине — прим. «Ленты.ру») заталкивают парня в машину.

Ранее заместитель руководителя Офиса президента страны Павел Палиса заявил, что Потенциально на Украине есть 800 тысяч молодых людей от 18 до 25 лет, которые могут присоединиться к Вооруженным силам республики (ВСУ).

До этого сообщалось, что более 10 тысяч молодых людей на Украине захотели заключить контракт с ВСУ. СМИ сообщают, что годовой контракт с ВСУ «18-24» включает выплату в миллион гривен, беспроцентную ипотеку и соцпакет.