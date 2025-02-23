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18:59, 23 февраля 2025Россия

Стали известны подробности о ходе работ по возведению мемориала у «Крокуса»

ТАСС: Основная часть работ по возведению мемориала у «Крокуса» завершена
Александра Качан (Редактор)

Фото: РИА Новости

У концертного зала «Крокус Сити Холл» в Подмосковье почти закончили возводить мемориал в память о жертвах теракта, произошедшего в 2024 году. Об этом сообщает ТАСС.

Один из рабочих рассказал агентству, что основная работа по установке мемориала уже проделана. Объект планируют представить в день годовщины теракта 22 марта.

О начале работ по возведению мемориала стало известно 21 февраля. Памятник стал инициативой собственников здания, принадлежащее Crocus Group.

В июле 2024 года губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал вопрос установки мемориала решенным. Он заявил, что памятник обсуждается с собственниками и семьями участников трагедии. Глава региона также подчеркнул, что восстанавливать концертный зал не станут.

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