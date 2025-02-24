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11:57, 24 февраля 2025Спорт

17-летняя российская теннисистка впервые в карьере вошла в топ-10 рейтинга WTA

Российская теннисистка Андреева впервые в карьере вошла в топ-10 рейтинга WTA
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Мирра Андреева

Мирра Андреева. Фото: Rula Rouhana / Reuters

Российская теннисистка Мирра Андреева впервые в карьере вошла в топ-10 рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Об этом сообщается на сайте организации.

17-летняя спортсменка поднялась с 14-й на девятую место рейтинга. Она стала первой ракеткой России, опередив Дарью Касаткину, которая расположилась на 12-м месте списка.

22 февраля Андреева выиграла турнир WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). Финальная встреча против датчанки Клары Таусон (38-я ракетка мира) завершилась в двух сетах со счетом 7:6 (6:1), 6:1 в пользу россиянки.

Для Андреевой эта победа стала первой на турнирах категории WTA 1000. Она стала самой молодой в истории победительницей соревнований данной категории.

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