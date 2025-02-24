Четыре украинских БПЛА уничтожили над российским регионом

Губернатор Клычков: Четыре украинских БПЛА уничтожили над Орловской областью

Четыре украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) удалось уничтожить над Орловской областью. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор российского региона Андрей Клычков.

Он отметил, что в результате произошедшего никто из мирных жителей не пострадал. Значительных разрушений на земле также не было выявлено.

По информации Клычкова, на местах происшествий начались оперативные мероприятия. Он отметил, что украинские дроны были ликвидированы с помощью средств противовоздушной обороны.

До этого стало известно, что украинский беспилотник был сбит над Брянской областью. Тогда данных о пострадавших и разрушениях не поступало.

Еще раньше в Орловской области были ликвидированы 16 беспилотников.