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19:42, 24 февраля 2025Россия

Четыре украинских БПЛА уничтожили над российским регионом

Губернатор Клычков: Четыре украинских БПЛА уничтожили над Орловской областью
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Четыре украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) удалось уничтожить над Орловской областью. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор российского региона Андрей Клычков.

Он отметил, что в результате произошедшего никто из мирных жителей не пострадал. Значительных разрушений на земле также не было выявлено.

По информации Клычкова, на местах происшествий начались оперативные мероприятия. Он отметил, что украинские дроны были ликвидированы с помощью средств противовоздушной обороны.

До этого стало известно, что украинский беспилотник был сбит над Брянской областью. Тогда данных о пострадавших и разрушениях не поступало.

Еще раньше в Орловской области были ликвидированы 16 беспилотников.

ЖЗЛ
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